Cessione Milan, Cardinale sbarca in Italia: tutto pronto per la chiusura

Gerry Cardinale, fondatore di 'RedBird Capital', è sbarcato in Italia. Tutto pronto per il passaggio: Elliott pronto alla cessione del Milan

Dopo aver ereditato il Milan dalla gestione cinese, Elliott ha iniziato un percorso virtuoso che ha portato alla conquista dello scudetto di pochi giorni fa. Come già ampiamente previsto la gestione dell'attuale proprietà rossonera non era a lungo termine, ma si sarebbe cercato un acquirente dopo il risanamento dei conti. Nelle scorse settimane il fondo del Bahrain Investcorp si è fatto avanti, salvo poi ritirarsi dopo l'inserimento di RedBird Capital .

Un via libera definitivo che ha portato ad un'accelerazione improvvisa. Stando a quanto riferisce 'Repubblica', infatti, il fondatore di RedBird Gerry Cardinale è sbarcato in Italia per concludere lo storico passaggio di consegne. Elliott non uscirà di scena, ma rimarrà nel Milan con delle quote di minoranza pari circa al 30%. La figura di Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo della famiglia Singer, rimarrà nel CdA e continuerà a rimanere rilevante all'interno dello stesso. Lo stesso discorso riguarda l'area tecnica, con Paolo Maldini e Frederic Massara che rimarranno ben saldi al loro posto. Da valutare quello che accadrà ad Ivan Gazidis, il cui contratto scadrà a novembre.