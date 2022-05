Cessione Milan – Investcorp rinuncia all’acquisto del club rossonero

Le ultime news sulla cessione del Milan: Investcorp ha deciso di rinunciare all'acquisto della società rossonera. Il tweet di Al Ardhi

Novità importante per quanto concerne la cessione del Milan. Dopo una lunga trattativa tra Elliott e Investcorp, il fondo arabo ha deciso di mollare la preso. A scriverlo è il presidente Al Al Ardhi sul suo profilo ufficiale Twitter: "Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento in AC Milan. Come può essere il caso delle offerte premium, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre". Strategia o realtà? La sensazione è che Redbird ora sia in netto vantaggio.Intanto è pronto un colpo sulla trequarti.