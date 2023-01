Il bomber dai gol pesantissimi: dai un voto al 2022 di Giroud! | SONDAGGIO

Roma, Inter, Napoli, Lazio e Sassuolo. E ancora Bologna, Inter, Sampdoria, Dinamo Zagabria, Napoli, Salisburgo e Spezia. Sono queste le squadre a cui ha segnato Olivier Giroud in questo fantastico 2022. L'attaccante francese ha spazzato qualsiasi dubbio sul suo conto e sfatato il tabù del numero 9 al Milan segnando gol dopo gol e fornendo prestazioni da campione vero quale è. In alcune delle partite citate poco prima, le sue reti sono state fondamentali per la conquista del 19esimo scudetto e della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.