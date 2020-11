Milan-Verona, Theo Hernandez: “Torneremo più forti” / News

Milan-Verona, Theo Hernandez sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez ha abituato bene i tifosi del Milan. Il francese, dall’inizio della scorsa stagione, ha subito stupito tutti per continuità di rendimento e gol segnati. Da qualche partita, però, il motore dell’ex Real Madrid sembra leggermente inceppato. Una flessione normale per un giocatore, che difficilmente riesce a giocare tutte le partite ad altissimo livello. Ieri sera, in occasione di Milan-Verona, i segnali di rientro nei giusti binari. Theo si è ritrovato davanti alla porta per ben due volte ed è stato fermato solo da un super Silvestri. Ma non solo, all’interno del match si sono nuovamente riviste le sue proverbiali sgroppate offensive. Il numero 19, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto lanciare un messaggio alla squadra dopo un passo falso non esattamente meritato. Ecco le sue parole:

