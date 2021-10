Milan sui social – Samu Castillejo: “Andare avanti è un obbligo”

Samu Castillejo, esterno del Milan, ha pubblicato su Instagram una foto in allenamento accompagnata da un pensiero. Eccola.

Non rientra più nei piani del Milan e probabilmente andrà via a gennaio, Samu Castillejo, ma lo spagnolo classe 1995 continua a dare il massimo in allenamento. Qualora servisse, lui è pronto a farsi trovare preparato e al massimo livello. Si allena sempre con grande intensità e grande attenzione. Vista l'emergenza infortuni, non è da escludere che nelle prossime gare possa raccogliere qualche minuto. Intanto, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in allenamento, accompagnata da un pensiero che probabilmente fa riferimento proprio alla situazione che sta vivendo, senza spazio in campo: "Andare avanti non è un'opzione, è un obbligo".