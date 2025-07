Milan, Leao al centro del progetto: Allegri fissa l’obiettivo dei 20 gol

Come riporta la Gazzetta dello Sport: Rafa Leao, per i suoi atteggiamenti, può piacere o non piacere. Nella scorsa stagione, il suo comportamento non è stato particolarmente apprezzato da allenatori come Fonseca e Conceicao, al punto da costringerlo a sedere in panchina più del previsto. Con Allegri, invece, sembra esserci un’altra musica: al tecnico toscano Leao piace eccome, come dimostrano le parole spese in conferenza stampa: "Leao è straordinario, farà sicuramente una grande stagione. Va verso l'età della maturazione. Di solito gli anni più importanti in carriera sono tra i 26 e i 30. Penso che sia più responsabile, l'ho incontrato e ci ho parlato. Credo ci siano tutti i presupposti per fare bene". Il primo giorno di ritiro ha dato segnali positivi: tra i due si è visto un rapporto fatto di dialogo, complicità e una buona dose di ironia.