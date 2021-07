Milan sui social – Le prime immagini del ritorno in rossonero di Brahim Diaz

Brahim Diaz è ufficialmente tornato al Milan: ecco le prime immagini del ritorno in rossonero dell'ex calciatore del Real Madrid

Dopo aver giocato in prestito la scorsa stagione con il Milan, oggi Brahim Diaz è ufficialmente tornato a vestire la casacca rossonera. Per il fantasista ex Real Madrid si tratta dunque di un ritorno nella Milano rossonera. Il classe 1999, inoltre, non avrà più sulle spalle il numero 21 ma il numero 10. Ecco, di seguito, le prime immagini della sua seconda avventura con il Diavolo. Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia