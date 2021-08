Milan sui social – Krunic: “Amichevole dominata, pronti per il campionato”

Con un post pubblicato su Instagram, Krunic ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria in amichevole contro il Panathinaikos

Attraverso un post su Instagram, Rade Krunic si ritiene soddisfatto della gara vinta ieri sera contro il Panathinaikos per 2-1. Spesso finito sotto l'occhio del ciclone, il bosniaco ha offerto tutto sommato una buona prestazione. "L'ultima partita amichevole dominata e vinta meritatamente. Siamo pronti per il campionato. Forza ragazzi", queste le parole apparse sul suo profilo social. Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.