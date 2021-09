Milan sui social – Ibrahimovic scherza su Instagram: “Ma che cxxxx fai”

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali. In attesa del rientro, l'attaccante svedese scherza sui social

Zlatan Ibrahimovic è tornato a pieno regime agli ordini di mister Pioli. L'attaccante svedese, infatti, è pronto per tornare in campo e, molto probabilmente, potrà giocare dal primo minuto il match tra Milan e Lazio, complice la positività al Covid di Olivier Giroud. In attesa della fine della sosta delle Nazionali, l'ex Galaxy tiene a mostrare come sta in forma sui social e, tra un video e l'altro, ha pubblicato anche una simpatica foto con una didascalia divertente. "Ma che cxxxo fai", queste le parole apparse sul suo profilo Instagram. Calciomercato Milan, i retroscena sul mancato trasferimento di Faivre.