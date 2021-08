Milan sui social – Ibrahimovic pronto al rientro, il suo post: ‘Tick tock’ | News

Ecco il post pubblicato da Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sul suo profilo Instagram: lo svedese è pronto al rientro

Come annunciato da lui stesso, Zlatan Ibrahimovic è pronto al rientro. Dopo aver subito l'operazione al ginocchio, l'attaccante del Milan ha svolto tutto il programma riabilitativo e si sta preparando per farsi trovare al 100% della condizione una volta terminata la sosta delle Nazionali. E intanto il fuoriclasse svedese si diverte a lanciare l'hype sul suo profilo Instagram pubblicando dei gran gol in allenamento. Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.