Milan sui social – Giroud: “Grande spirito di squadra, andiamo avanti”

Autore di una doppietta contro il Panathinaikos, Olivier Giroud ha celebrato le sue reti anche attraverso l'utilizzo dei social

Una prova maiuscola, condita da una doppietta e con un palo a negargli la tripletta. E' stata questa la prestazione di Olivier Giroud, in campo ieri sera nell'ultimo match amichevole contro il Panathinaikos. Il bomber francese si è caricato la squadra sulle spalle e ha intenzione di fare lo stesso a partire dalla prossima partita contro la Sampdoria. Dopo aver festeggiato le reti in campo, ha commentato così su Twitter la vittoria del Milan. "Grande spirito di squadra, andiamo avanti. Forza Milan", queste le parole apparse sul suo profilo social. Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.