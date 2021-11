Milan sui social – Continua la vendita dei biglietti per il match col Liverpool

Si avvicina l'ultima partita dei gironi di Champions League, tra Milan e Liverpool e il club sponsorizza così i tagliandi rimasti.

C'è grande entusiasmo intorno al Milan in questo avvio di stagione, con i tifosi decisamente soddisfatti dal cammino dei rossoneri finora. Entusiasmo che si riversa poi ovviamente nelle presenze a San Siro per seguire la squadra. Finora c'è sempre stato tantissimo pubblico e la sensazione è che si continui così. Uno dei prossimi impegni sarà quello contro il Liverpool, ultima gara del girone e forse decisiva per la prosecuzione rossonera in Champions League quest'anno. Anche per questo match sono già tantissimi i tagliandi venduti e il Milan, su Twitter, ha ricordato così che la vendita è ancora aperta e che ci sono alcuni posti disponibili: "Una sfida da non perdere: acquista il tuo biglietto per". Queste intanto le notizie più importati di questa mattina >>>