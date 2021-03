Milan sui social, Calabria scalpita: “Ehi, va che torno presto”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, non vede l'ora di tornare in campo dopo l'infortunio al menisco. Ecco il suo post su Instagram

Dopo momenti difficili con la maglia del Milan, Davide Calabria si è ritagliato un posto da assoluto protagonista in questa stagione. Il terzino destro rossonero, in occasione del match d'andata contro il Manchester United, ha riportato un infortunio al menisco che lo ha costretto ad un piccolo intervento chirurgico. Non sembra molto lontano il suo rientro in campo come testimoniato da lui stesso su Instagram. Calabria ha pubblicato una foto con la didascalia: "Ehi, va che torno presto" che fa sperare i tifosi. Ecco il post. L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime