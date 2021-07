Milan sui social – Brahim Diaz: “Felice di tornare. Grazie a tutti per l’affetto”

Dopo essere diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, Brahim Diaz ha mandato un messaggio sui social: ecco il tweet dell'ex Real

Continua la storia d'amore tra il Milan e Brahim Diaz. Pochi istanti fa il club rossonero ha annunciato ufficialmente il ritorno del fantasista spagnolo, in arrivo direttamente dal Real Madrid. Svelato anche il nuovo numero di maglia: l'ex Manchester City, come si può notare anche nel post pubblicato dal calciatore, vestirà la maglia numero 10. "Felice di tornare. Grazie a tutti per l'affetto ricevuto", queste le parole apparse sull'account del giovane talento classe 1999. Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia.