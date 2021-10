Milan sui social – Bakayoko torna in gruppo: “Il posto giusto” | News

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra: ecco il suo post su Instagram

Buone notizie per Stefano Pioli. Dopo aver ottenuto la vittoria nell'ultima partita contro il Verona, l'allenatore rossonero recupera alcuni pezzi importanti. Niente di grave per Ante Rebic, uscito poco prima della fine del primo tempo nel match contro gli 'scaligeri', dunque potrebbe essere a disposizione per la sfida di Champions League contro il Porto. E' tornato ad allenarsi con il resto del gruppo anche Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese si era infortunato lo scorso mese durante la sfida di 'San Siro' contro la Lazio e ha commentato così il suo ritorno su Instagram. "Il posto giusto", queste le parole di Bakayoko apparse sul social. Le top news di oggi sul Milan: le condizioni di Rebic e le parole di un nuovo acquisto.