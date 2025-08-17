Milan, Ravezzani: “Gimenez buon realizzatore, non un fenomeno. Serve ..”

"Al momento (e sottolineo al momento) David non sembra il centravanti in grado di cambiare i destini della Juve. Un po’ come Gimenez per il Milan. Buoni realizzatori ma non fenomeni. Poi, magari, entrambi mi smentiranno. Ma serve un’alternativa di peso per i due club".
Vedremo se la dirigenza rossonero riuscirà a chiudere il colpo Hojlund o un altro attaccante per completare la rosa di Allegri.
