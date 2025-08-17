Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Ravezzani: “Gimenez buon realizzatore, non un fenomeno. Serve ..”

SOCIAL

Milan, Ravezzani: “Gimenez buon realizzatore, non un fenomeno. Serve ..”

Milan, Ravezzani: 'Gimenez buon realizzatore, non un fenomeno. Serve ..'
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla anche del Milan. Ecco il parere su Santiago Gimenez e l'attacco rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan starebbe cercando un altro attaccante in queste ultime settimane di calciomercato. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe individuato Rasmus Hojlund come rinforzo, ma servirà ancora tempo per trovare l'accordo con il calciatore e il Manchester United. Al momento, quindi, Allegri ha a disposizione solo Santiago Gimenez come punta vera.

Ravezzani 'avverte' il Milan: "Gimenez non è un fenomeno. Ecco cosa serve"

—  

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla anche del Milan. Ecco il parere su Santiago Gimenez e l'attacco rossonero. Post pubblicato sul social X.

LEGGI ANCHE

"Al momento (e sottolineo al momento) David non sembra il centravanti in grado di cambiare i destini della Juve. Un po’ come Gimenez per il Milan. Buoni realizzatori ma non fenomeni. Poi, magari, entrambi mi smentiranno. Ma serve un’alternativa di peso per i due club".

LEGGI ANCHE: Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri due convocazioni a sorpresa. Un ballottaggio>>>

Vedremo se la dirigenza rossonero riuscirà a chiudere il colpo Hojlund o un altro attaccante per completare la rosa di Allegri.

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA