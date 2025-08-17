Pianeta Milan
Secondo 'La Gazzetta dello Sport', oggi potrebbe essere una giornata importante per il calciomercato del Milan. Hojlund giocherà?
Secondo 'La Gazzetta dello Sport', oggi potrebbe essere una giornata importante per il calciomercato del Milan: se Hojlund non dovesse essere convocato o non dovesse giocare la partita tra Manchester United e Arsenal, potrebbe sciogliere le ultime riserve verso un suo addio alla Premier League. Secondo la rosea, però, la trattativa per il Milan non sarebbe comunque in discesa.

Calciomercato Milan, Hojlund: oggi si decide? L'attaccante vuole una condizione

Hojlund, si legge, avrebbe già aperto al Milan, ma sarebbe inamovibile su una condizione: preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo o comunque condizioni che permettano al Diavolo di acquistarlo al termine della stagione. Non vorrebbe un ritorno allo United scontato a partire dalla prossima stagione, per non ritrovarsi nelle condizioni attuali. Hojlund vorrebbe un diritto di riscatto a meno di 40 milioni di euro, per essere più sicuro.

La prossima settimana, conclude la rosea, dovrebbe essere fondamentale per capire il finale della storia: il Milan avrebbe incassato nei tempi previsti l’apertura dello United e del calciatore all’operazione, ma non potrebbe permettersi di aspettare troppo.

