Secondo 'La Gazzetta dello Sport', oggi potrebbe essere una giornata importante per il calciomercato del Milan: se Hojlund non dovesse essere convocato o non dovesse giocare la partita tra Manchester United e Arsenal, potrebbe sciogliere le ultime riserve verso un suo addio alla Premier League. Secondo la rosea, però, la trattativa per il Milan non sarebbe comunque in discesa.
Calciomercato Milan, Hojlund: oggi si decide? L'attaccante vuole una condizione
Hojlund, si legge, avrebbe già aperto al Milan, ma sarebbe inamovibile su una condizione: preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo o comunque condizioni che permettano al Diavolo di acquistarlo al termine della stagione. Non vorrebbe un ritorno allo United scontato a partire dalla prossima stagione, per non ritrovarsi nelle condizioni attuali. Hojlund vorrebbe un diritto di riscatto a meno di 40 milioni di euro, per essere più sicuro.