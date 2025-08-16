Calciomercato Milan, Schira: “Hojlund non ha ancora deciso di…”

Il Milan sta cercando da tempo un centravanti sul calciomercato. Nelle ultime settimane è balzato in testa alle gerarchie della dirigenza Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United. La sua situazione è abbastanza intricata. Lo United lo darebbe volentieri al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. I club dovrebbero accordarsi solo sulle cifre dell'accordo. Il principale ostacolo, però, è la volontà del giocatore. In proposito, ha dato un aggiornamento tramite il proprio profilo X Nicolò Schira, esperto di calciomercato.