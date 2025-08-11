Milan, Ravezzani: “Il grande club investe, il piccolo ridimensiona …”

Pesante dichiarazione di Ravezzani, tramite il suo profilo X, sul conto del Milan. Ecco cosa ha scritto il direttore di Telelombardia
Fabio Ravezzani - giornalista sportivo e direttore di Telelombardia - ha commentato il comportamento del Milan sul calciomercato. Tramite il proprio profilo X, infatti, ha rilasciato una pesante dichiarazione rispetto alle mosse della dirigenza rossonera. In generale, ha voluto mandare un messaggio sulle ambizioni della società. Di seguito, si riporta il suo pensiero.
Ecco le sue parole: "In generale, quando una stagione non ottiene gli obiettivi sportivi prefissati per l’equilibrio economico il grande club investe e rilancia, il piccolo ridimensiona. È il caso Milan. Che potrà anche fare una bella stagione (il calcio è imprevedibile) ma resterà nella mediocrità".