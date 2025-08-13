Pianeta Milan
Milan, Gimenez è in forma e sta convincendo Allegri. La situazione

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gimenez si è presentato in forma al rientro delle vacanze. Può avere un ruolo centrale nel Milan di Allegri
Da tutta l'estate si parla del possibile nuovo centravanti del Milan. I rumors di calciomercato hanno messo in secondo piano la punta su cui ha investito tanto la società solo 6 mesi fa: Santiago Gimenez. Il messicano - tra impegni con la sua nazionale e successive vacanze - ha ripreso gli allenamenti solo martedì scorso. La sua lontananza da Milanello e l'assenza in tournée non hanno fatto altro che corroborare le voci che lo volevano ai margini del progetto di Allegri.

Milan, Gimenez è tornato

Ora, però, Gimenez è tornato ad allenarsi e si è mostrato tirato a lucido. Questa è l'impressione che il nuovo tecnico e il suo staff stanno avendo in questo primo periodo con lui, potendolo guardare da vicino e non solo tramite filmati. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L'esordio con gol nell'amichevole contro il Leeds ha aggiunto credito nelle doti del bomber. Ad Allegri - come a moltissimi altri allenatori - interessa soprattutto che il proprio centravanti faccia gol. Ed eccolo servito, alla prima apparizione. "Chi pensava che Santi avrebbe recitato un ruolo da comparsa o da panchinaro 'fisso' complice l'arrivo di un nuovo bomber, potrebbe aver fatto male i suoi calcoli" - si legge sulla rosea.

I primi 6 mesi così cosi, ma ora ...

Detto ciò, dal calciomercato arriverà sicuramente un altro numero 9. È necessario anche solo a livello numerico per avere un'alternativa a Santi. Tale alternativa si spera sia di primo piano (Hojlund sembra la pista più concreta), ma ciò non toglie che El Bebote se la possa giocare con il suo futuro collega di reparto. Gimenez vuole il riscatto dopo 6 mesi negativi per lunghi tratti. Le prime partite al Milan erano state promettenti, poi - tra infortuni e cali di condizione - non è più riuscito a fare la differenza e a guadagnarsi il posto da titolare.

Ora è convinto di poter recitare un ruolo da protagonista durante questa stagione. Una convinzione mostrata sia tramite il proprio profilo Instagram sia tramite le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport qualche giorno fa. Sulla sua pagina social ha postato la foto dell'esultanza contro il Leeds, allegando la seguente frase: "Questa stagione sarà speciale. Forza Milan!". Ha poi aggiunto la citazione del salmo 37:5, che recita: "Riponi la tua sorte nel Signore, confida in lui e lui agirà". A Sky, invece, ha detto - come riporta La Gazzetta dello Sport: "Sogno lo scudetto, ma per conquistarlo bisogna lavorare giorno dopo giorno. Quindi niente promesse, ma il Milan guarda sempre in alto".

