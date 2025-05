Milan, Ravezzani duro su Furlani: “L’ha sparata grossa. Tutto come prima”

Sul mercato: "Il mercato non inizia il primo giugno, ma parecchi mesi prima. Il mercato lo fa la società e gli attori possono cambiare, ma sicuramente non siamo fermi".

"Furlani la spara grossa quando dice che Conceicao uguaglierebbe Ancelotti vincendo 2 trofei in una stagione (peraltro il primo non è suo). Ma lascia intendere che, nel caso, lo confermerebbe. Poi dice che il club si muove già sul mercato anche senza nuovo ds. Tutto come prima".