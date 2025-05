Milan-Bologna, Furlani: “Il DS non è detto che arrivi. Sulle cessioni importanti…”

"Conceicao? Sergio, appena arrivato a fine dicembre, ha vinto un trofeo e adesso è nella posizione di poterne vincere un altro. Noi valutiamo in generale come stanno andando le cose e abbiamo massima fiducia in lui. Il DS? In passato ho detto che stiamo valutando se prenderlo, e se lo prendiamo deve aggiungere valore. Sicuramente non è il focus di adesso, adesso è importante chiudere bene la stagione. Continuo a dire che è un 'se'. Non voglio parlare di nomi. Il mercato? Quello che cambia è l'insoddisfazione in quella che è la casa del Milan, ovvero la Champions League. Faremo un grande lavoro per tornare il più in fretta possibile. Cessioni? Non ci sarà un cambio di strategie dettato dall'urgenza nel non essere in Champions League".