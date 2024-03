Milan, Ibrahimovic e l’emozionante connessione con Leao: “Smile”

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic era presente, insieme al proprietario del Milan e fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, al 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento organizzato dal 'Financial Times'. Nel corso del suo intervento ha anche rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto capire come il rapporto con gli ex compagni non possa più essere, per forza di cose, lo stesso che aveva in precedenza.