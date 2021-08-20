VIDEO - Milan Femminile: tutti i gol della stagione 2020-2021 | News

Termina con una sconfitta per mano dell'Hoffenheim l'avventura del Milan nella Women Champions League. Le ragazze allenate da Maurizio Ganz hanno perso 2-0 contro delle avversarie di un livello sicuramente superiore, anche se durante l'arco dei primi 45 minuti di gioco non si è vista la superiorità qualitativa delle tedesche. "Termina la corsa in Champions League delle rossonere. Brave e grazie lo stesso ragazze: la stagione è solo all'inizio, avanti con fiducia", questo il tweet apparso sul profilo del Diavolo. Adli, Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi del mercato del Milan.