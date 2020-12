Milan, clima disteso a Milanello: battaglia a palle di neve tra i calciatori (Video)

Milan, la battaglia a palle di neve

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – I risultati sul campo contribuiscono a trovare la giusta serenità per continuare. Il tutto deve però partire da un gruppo compatto che rema verso una sola direzione. Sembra che essere così per i giocatori del Milan, in sintonia sia in campo che fuori. Il profilo Twitter del club rossonero, in tal senso, ha condiviso un video che mostra alcuni giocatori impegnati con una battaglia a palle di neve, approfittando di un Milanello completamente imbiancato. Brahim Diaz, Davide Calabria e Sandro Tonali tra i grandi protagonisti. Ecco il video:

