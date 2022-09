Milan, Calabria: “Reazione a caldo? Non creiamo polemica dove non esiste”

Un atteggiamento contro Pioli per la sostituzione? Calabria, attraverso un post Instagram, ha spento le polemiche e spiegato le sensazioni provate in quel momento. Poi anche una breve analisi della partita: ecco il suo messaggio: "Sono e siamo amareggiati per la gara di ieri. La reazione a caldo era per la prestazione e non certo per altro, non creiamo polemica dove non esiste. È stato un pareggio contro una buona squadra. Consapevoli di poter far meglio ma fiduciosi del nostro potenziale. Subito con la testa alla prossima gara, carichi e uniti come sempre, avanti Milan". Le Top News di oggi: tutto su Salisburgo-Milan, novità sulla causa Elliott-Blue Skye