Lecce-Milan, il messaggio di Pulisic: “Ci vediamo presto”

Christian Pulisic è partito dalla panchina in Lecce-Milan al 'Via del Mare'. L'iniziale forfait è stato causato da un problema (a quanto pare già risolto) a una caviglia. Lo statunitense è entrato in campo al posto di Saelemaekers, autore di un'ottima prestazione, al 77'. Meno di 10 minuti dopo ha chiuso i conti: mancino preciso alle spalle di Falcone dopo aver riconquistato palla in attacco pressando i difensori avversari. Un gol che è stato un mix di fortuna, audacia, freschezza atletica e tecnica. Insomma, Pulisic - nonostante i pochi minuti giocati - ha dimostrato di poter essere uno dei perni fondamentali del Milan per questa stagione, sulla scia delle ultime due annate. Al termine del match, l'attaccante ha festeggiato la vittoria sui social, tramite un post sul suo profilo Instagram.