Lecce-Milan, Pulisic: “Ho avuto problemi con la caviglia ma sto bene. Su Nkunku…”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Lecce-Milan, 2^ giornata della Serie A 2025-2026
“Io sto bene, ho avuto problemi con la caviglia ma sto bene. Ho toccato palla tre volte, ho segnato e abbiamo vinto. È stato bellissimo. Noi non abbiamo giocato così male contro la Cremonese erano dettagli. Oggi abbiamo fatto meglio, creiamo opportunità, oggi abbiamo fatto meglio. Nkunku ha tanta qualità, arriva qui e può aiutare la squadra. Sono molto felice per lui”.
