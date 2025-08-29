Lecce-Milan, Loftus-Cheek: “Felice che Allegri creda in me, voglio fare bene”

Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Lecce-Milan, 2^ giornata della Serie A 2025-2026
"Anno negativo quello passato? Io sono molto felice. Oggi partita difficile, dopo due gol cancellati era difficile per la testa ma la mentalità è stata perfetta. Io ho fatto gol, e l0 ha fatto anche Pulisic. Sono molto felice. Allegri mi da fiducia? Proviamo a fare quei 15 gol che chiede lui (ride, ndr). Sono felice del gol, ma soprattutto per la vittoria. Era importante per noi. Sono felice che Allegri creda tanto in me, voglio fare bene in questa stagione con la squadra”.
