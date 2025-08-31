Giovanni Capuano, giornalista ed opinionista, ha espresso un proprio commento tramite una serie di post pubblicati sul suo account 'X' in merito al mercato condotto dal Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. A suo dire, infatti, il club rossonero, tentando di fare 6/7 operazioni in 36 ore tra entrate e uscite, ha dimostrato di improvvisare. Qualcosa di molto distante rispetto ai famosi 'Giorni del Condor' di Adriano Galliani quando era dirigente rossonero. In quel caso i colpi tentati erano di meno e soprattutto portavano in dote giocatori che si sarebbero rivelati nella maggior parte dei casi molto forti.