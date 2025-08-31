Pianeta Milan
Milan, Capuano: “Mercato? Non sono i giorni del Condor. Questa è improvvisazione”

Il giornalista Giovanni Capuano ha espresso un proprio commento in merito al mercato condotto dal Milan in questi ultimi giorni
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Giovanni Capuano, giornalista ed opinionista, ha espresso un proprio commento tramite una serie di post pubblicati sul suo account 'X' in merito al mercato condotto dal Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. A suo dire, infatti, il club rossonero, tentando di fare 6/7 operazioni in 36 ore tra entrate e uscite, ha dimostrato di improvvisare. Qualcosa di molto distante rispetto ai famosi 'Giorni del Condor' di Adriano Galliani quando era dirigente rossonero. In quel caso i colpi tentati erano di meno e soprattutto portavano in dote giocatori che si sarebbero rivelati nella maggior parte dei casi molto forti.

Milan, Capuano pungola sul mercato: "È improvvisazione. Il Condor ..."

Sul Milan: "Un mercato in cui ti trovi a provare a fare 6-7 operazioni (tra entrate e uscite) nelle ultime 36 ore della sessione non è come 'i giorni del Condor'. E' molto più improvvisazione".

Su Ademola Lookman: "Il Bayern Monaco ha offerto un prestito oneroso con riscatto fissato a 28 milioni di euro per Lookman. Un mese fa l’Atalanta ha rifiutato 42+3 a titolo definitivo, poi ha messo l’attaccante fuori rosa. Secondo logica, a meno di 45 non dovrebbe nemmeno prendere in considerazione qualunque proposta".

