Lecce-Milan, Estupinan sui social: “Lotteremo per portare il club dove merita”

Pervis Estupinan è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti della sfida in Lecce-Milan. L'esordio contro la Cremonese, quando venne sostituito all'intervallo, non è stato dei migliori. Ieri, invece, il terzino ecuadoregno ha dato piccoli segnali di ripresa. Infatti, se nel primo tempo ha sofferto (soprattutto in fase difensiva), nel secondo tempo ha dimostrato buone cose, mettendo in mostra la sua velocità e intensità, e commettendo meno errori. I suoi miglioramenti sono stati confermati anche da Massimiliano Allegri nel post-partita. Prima di dare giudizi definitivi, occorre concedergli alcune altre partite. Il giocatore è arrivato in rossonero da poco più di un mese. Dunque, sta vivendo un periodo di adattamento.