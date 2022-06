Leao, il commento con i colori rossoneri in una foto di Sanches sui social

Che Renato Sanches sia il candidato principale per sostituire Kessié al Milan ormai non è più un mistero. Il centrocampista portoghese, con ogni probabilità, vestirà la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Il club di via Aldo Rossi ha trovato l'intesa sia con il calciatore che con il Lille per il trasferimento del classe 1996, dunque probabilmente l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni.