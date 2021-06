Juventus-Milan 0-3, dalle 15 la diretta integrale sul canale YouTube rossonero

Il Milan ha annunciato la diretta integrale della super vittoria contro la Juventus. Appuntamento dalle ore 15 sul canale YouTube rossonero

"Pomeriggio spompo di domenica" recita una nota canzone di Ligabue. Per rimediare ad una domenica senza campionato, ecco l'assist vincente del Milan. Come annunciato sui profili social rossoneri, a partire dalle ore 15, verrà trasmessa la diretta integrale della fantastica vittoria per 3-0 contro la Juventus a Torino. La live avrà luogo sul canale YouTube del Diavolo. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan