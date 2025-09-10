Infantino a Casa Milan: “Un piacere incontrare Furlani e Scaroni”

Un bell'incontro in Casa Milan e belle le parole di Infantino specialmente sul museo rossonero. Vedremo chi sarà la prossima figura importante calcistica a visitare il Milan.
Il Milan si prepara a giocare di nuovo dopo la sosta. Il Bologna sarà l'avversario dei rossoneri, con Massimiliano Allegri che avrà la sfida forse più difficile fino ad ora. Movimenti anche in Casa Milan con una visita speciale e molto importante nella sede dei rossoneri. Gianni Infantino, presidente FIFA, è stato ospite oggi a Casa Milan dove ha incontrato il presidente rossonero Scaroni e l'AD del Diavolo Furlani. Ecco il post su Instagram.
"È stato un piacere incontrare il Presidente dell’Milan, Paolo Scaroni, e il CEO Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia".
