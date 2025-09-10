Infantino a Casa Milan: “Un piacere incontrare Furlani e Scaroni”

Gianni Infantino è stato ospite oggi di Casa Milan. Il presidente della Fifa ha postato sui social un bel messaggio. Ecco di cosa si tratta

Il Milan si prepara a giocare di nuovo dopo la sosta. Il Bologna sarà l'avversario dei rossoneri, con Massimiliano Allegri che avrà la sfida forse più difficile fino ad ora. Movimenti anche in Casa Milan con una visita speciale e molto importante nella sede dei rossoneri. Gianni Infantino, presidente FIFA, è stato ospite oggi a Casa Milan dove ha incontrato il presidente rossonero Scaroni e l'AD del Diavolo Furlani. Ecco il post su Instagram.