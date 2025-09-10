Pianeta Milan
Infantino a Casa Milan: 'Un piacere incontrare Furlani e Scaroni'
Gianni Infantino è stato ospite oggi di Casa Milan. Il presidente della Fifa ha postato sui social un bel messaggio. Ecco di cosa si tratta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan si prepara a giocare di nuovo dopo la sosta. Il Bologna sarà l'avversario dei rossoneri, con Massimiliano Allegri che avrà la sfida forse più difficile fino ad ora. Movimenti anche in Casa Milan con una visita speciale e molto importante nella sede dei rossoneri. Gianni Infantino, presidente FIFA, è stato ospite oggi a Casa Milan dove ha incontrato il presidente rossonero Scaroni e l'AD del Diavolo Furlani. Ecco il post su Instagram.

"È stato un piacere incontrare il Presidente dell’Milan, Paolo Scaroni, e il CEO Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia".

Un bell'incontro in Casa Milan e belle le parole di Infantino specialmente sul museo rossonero. Vedremo chi sarà la prossima figura importante calcistica a visitare il Milan.

