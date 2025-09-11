Il Milan sui social omaggia i rossoneri premiati al ‘Premio Gentleman’

Sui propri canali social ufficiali, il Milan ha omaggiato i rossoneri presenti ieri alla cerimonia di premiazione del 'Premio Gentleman'. Quattro i giocatori premiati nella serata di ieri. Matteo Gabbia è stato premiato per miglior gol della stagione del Milan, a Rafael Leao è stato assegnato il premio Gentleman, mentre a Samuele Ricci è stato riconosciuto il premio 'Gianluca Vialli'. Infine tra i rossoneri premiati c'era anche il giovane portiere Lorenzo Torriani il quale ha vinto il 'Premio Miglior Scoperta'.