Il Milan sui social omaggia i rossoneri premiati al ‘Premio Gentleman’

Il Milan sui social omaggia i rossoneri premiati alla cerimonia del 'Premio Gentleman'. Ecco il commento del club rossonero su Instagram.
Francesco De Benedittis

Sui propri canali social ufficiali, il Milan ha omaggiato i rossoneri presenti ieri alla cerimonia di premiazione del 'Premio Gentleman'. Quattro i giocatori premiati nella serata di ieri. Matteo Gabbia è stato premiato per miglior gol della stagione del Milan, a Rafael Leao è stato assegnato il premio Gentleman, mentre a Samuele Ricci è stato riconosciuto il premio 'Gianluca Vialli'. Infine tra i rossoneri premiati c'era anche il giovane portiere Lorenzo Torriani il quale ha vinto il 'Premio Miglior Scoperta'.

Milan: "Complimenti ai vincitori del Gentleman Award: Leao, Gabbia, Ricci e Torriani"

—  

Riconoscimenti importanti che valorizzano, oltre che la qualità calcistiche, anche quelle umane dei quattro giocatori del Milan. Il club rossonero ha quindi voluto mettere in risalto la premiazione e rendergli omaggio. Ecco il commento sul profilo social del club rossonero.

"Congratulazioni ai nostri vincitori del Gentleman Award 2025: Rafael Leão – Premio Gentiluomo. Matteo Gabbia – Miglior Gol.  Samuele Ricci – Premio Vialli. Lorenzo Torriani – Premio Migliore Scoperta (Miglior talento emergente)".

