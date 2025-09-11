Il Milan sui social omaggia i rossoneri premiati al ‘Premio Gentleman’

Il Milan sui social omaggia i rossoneri premiati alla cerimonia del 'Premio Gentleman'. Ecco il commento del club rossonero su Instagram.
Sui propri canali social ufficiali, il Milan ha omaggiato i rossoneri presenti ieri alla cerimonia di premiazione del 'Premio Gentleman'. Quattro i giocatori premiati nella serata di ieri. Matteo Gabbia è stato premiato per miglior gol della stagione del Milan, a Rafael Leao è stato assegnato il premio Gentleman, mentre a Samuele Ricci è stato riconosciuto il premio 'Gianluca Vialli'. Infine tra i rossoneri premiati c'era anche il giovane portiere Lorenzo Torriani il quale ha vinto il 'Premio Miglior Scoperta'.
Milan: "Complimenti ai vincitori del Gentleman Award: Leao, Gabbia, Ricci e Torriani"
Riconoscimenti importanti che valorizzano, oltre che la qualità calcistiche, anche quelle umane dei quattro giocatori del Milan. Il club rossonero ha quindi voluto mettere in risalto la premiazione e rendergli omaggio. Ecco il commento sul profilo social del club rossonero.