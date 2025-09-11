Il Milan saluta Adli sui social: “Ti auguriamo il meglio”

Rimane il rammarico dell'addio di un giocatore che seppur con molti limiti avrebbe potuto sicuramente far comodo nello spogliatoio rossonero, per il suo grande milanismo e attaccamento alla maglia.
Tempo di saluti in casa Milan, dopo il toccante saluto di Adli ai colori rossoneri ora è il turno del Milan di salutare il suo ex centrocampista rossonero. Il quale lascia il Milan dopo sole tre stagioni, per passare all'Al Shabab a titolo definitivo per 8 milioni di euro. In maglia Milan, non è mai riuscito ad entrare nelle gerarchie del centrocampo milanista nonostante abbia sempre mostrato grinta e attaccamento alla maglia. Nonostante le poche presenze in maglia rossonera è riuscito comunque ad entrare nel cuore dei tifosi.
Ecco dunque il saluto del club rossonero al centrocampista francese, ora nuovo giocatore dell'Al Shabab fino al 2028 con un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione: "Grazie, Yacine. Ti auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della tua carriera".
Rimane il rammarico dell'addio di un giocatore che seppur con molti limiti avrebbe potuto sicuramente far comodo nello spogliatoio rossonero, per il suo grande milanismo e attaccamento alla maglia.
