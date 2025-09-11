Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Il Milan saluta Adli sui social: “Ti auguriamo il meglio”

MILAN SOCIAL

Il Milan saluta Adli sui social: “Ti auguriamo il meglio”

Il Milan saluta Adli sui social: 'Ti auguriamo il meglio'
Tempo di addii tra il Milan e Adli, il club rossonero saluta e ringrazia il centrocampista francese con un post su Instagram
Francesco De Benedittis

Tempo di saluti in casa Milan, dopo il toccante saluto di Adli ai colori rossoneri ora è il turno del Milan di salutare il suo ex centrocampista rossonero. Il quale lascia il Milan dopo sole tre stagioni, per passare all'Al Shabab a titolo definitivo per 8 milioni di euro. In maglia Milan, non è mai riuscito ad entrare nelle gerarchie del centrocampo milanista nonostante abbia sempre mostrato grinta e attaccamento alla maglia. Nonostante le poche presenze in maglia rossonera è riuscito comunque ad entrare nel cuore dei tifosi.

Milan: ecco il saluto sui social del club rossonero ad Adli

—  

Ecco dunque il saluto del club rossonero al centrocampista francese, ora nuovo giocatore dell'Al Shabab fino al 2028 con un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione: "Grazie, Yacine. Ti auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della tua carriera".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna: Gimenez a caccia di gol per cambiare il suo futuro >>>

Rimane il rammarico dell'addio di un giocatore che seppur con molti limiti avrebbe potuto sicuramente far comodo nello spogliatoio rossonero, per il suo grande milanismo e attaccamento alla maglia.

Leggi anche
Infantino a Casa Milan: “Un piacere incontrare Furlani e Scaroni”
Milan, Modric festeggia sui social la vittoria in Croazia-Montenegro

© RIPRODUZIONE RISERVATA