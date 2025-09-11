Il Milan saluta Adli sui social: “Ti auguriamo il meglio”

Tempo di addii tra il Milan e Adli, il club rossonero saluta e ringrazia il centrocampista francese con un post su Instagram

Tempo di saluti in casa Milan, dopo il toccante saluto di Adli ai colori rossoneri ora è il turno del Milan di salutare il suo ex centrocampista rossonero. Il quale lascia il Milan dopo sole tre stagioni, per passare all'Al Shabab a titolo definitivo per 8 milioni di euro. In maglia Milan, non è mai riuscito ad entrare nelle gerarchie del centrocampo milanista nonostante abbia sempre mostrato grinta e attaccamento alla maglia. Nonostante le poche presenze in maglia rossonera è riuscito comunque ad entrare nel cuore dei tifosi.