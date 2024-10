Ex Milan, Maldini elogia a non finire il figlio Daniel: e Zanetti reagisce così

Nella giornata di ieri, giovedì 10 ottobre, Paolo Maldini, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul figlio Daniel prima di Italia-Belgio, che evidentemente hanno fatto molto piacere a Javier Zanetti. A 'Sky Sport', infatti, l'ex dirigente ha elogiato l'attuale attaccante del Monza: "Daniel ha sempre lavorato duro e oggi si merita questa occasione. Ha senza dubbio una qualità che non è comune nel calciare, nel vedere il gioco e fisicamente è cresciuto. Non è facile portare questo cognome, dovrà essere forte in questa cosa". Anche se non ha trovato i primi minuti in Nazionale, comunque ha avuto la possibilità di vedere i compagni della panchina.