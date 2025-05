Abbiamo giocato due minuti. Genoa-Milan 1-2: sono arrabbiatissimo

Una vittoria in una partita poco importante, Genoa-Milan 1-2. Una vittoria che, però, fa rabbia ai tifosi rossoneri. Il motivo è molto semplice e se sei curioso, guarda il video sotto. Decisivo ancora una volta Rafa Leao, così come Mike Maignan, autore di due grandi parate. I rossoneri vincono la terza partita di fila, ma tornano a prendere gol. Entra bene Santiago Gimenez, si rivede Ruben e tante cose buone. Però è una partita giocata col freno a mano tirato e, quindi difficile da giudicare. Un commento lo abbiamo fatto in questo video. Ricordati di lasciare il tuo mi piace, di iscriverti al canale se ancora non sei iscritto e di commentare. Puoi anche sostenerci con una donazione e condividendo!