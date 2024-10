Paolo Maldini, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul figlio Daniel, convocato in Nazionale

Fabio Barera Redattore 10 ottobre 2024 (modifica il 10 ottobre 2024 | 20:34)

Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' nel prepartita di Italia-Belgio, soffermandosi in particolare sul figlio Daniel. Come noto, infatti, il giovane talento del Monza, ha recentemente ottenuto la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti, frutto dei miglioramenti mostrati negli ultimi mesi.