Cosmi e la foto con Ibrahimovic: “Mi emoziono di fronte ai campioni”

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, ha postato una foto insieme a Zlatan Ibrahimovic. Bellissimo l'elogio indirizzato all'attaccante del Milan, definito un campione del calcio che ha sempre amato. Questo il post condiviso sul proprio account Instagram: "Mi emoziono sempre di fronte ai campioni, il calcio che ho sempre amato. Grazie Ibra".