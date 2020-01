Milan sui social – Il sostegno alla raccolta fondi di UNHCR

ULTIME MILAN – Come sempre ha fatto nella propria storia, il Milan è molto attivo nel sociale, anche grazie ai social. Oggi, infatti, il club rossonero ha pubblicato su Twitter una foto con un messaggio di sostegno a UNHCR e al suo progetto “Mettiamocelo in testa: un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di perdere l’anno, ma la vita”. Ecco il tweet rossonero: <<UNHCR lancia la raccolta fondi “Mettiamocelo in testa: un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di perdere l’anno, ma la vita”. Scendiamo in campo anche noi, con un sms o una chiamata da rete fissa al numero solidale per dare un futuro a tanti bambini”.

