Milan sui social – Il ricordo di Kobe Bryant: “Ci mancherai per sempre”

ULTIME MILAN – Una notizia incredibile, che ha scosso tutto il mondo dello sport: Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente in elicottero. Ovviamente anche nel mondo del calcio grande commozione per una stella del basket, ma amatissimo da chiunque. Bryant era, inoltre, un grandissimo tifoso del Milan. Aveva più volte espresso la propria fede rossonera. Il club non ha fatto attendere il proprio messaggio di commemorazione su Twitter: “Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nel sentire la tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e il tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android