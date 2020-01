Milan sui social – Calabria su Kobe Bryant: “Sei stato un idolo e un eroe”

ULTIME MILAN – Ha sconvolto davvero tutti la morte di Kobe Bryant. La leggenda del basket NBA ha perso la vita a 41 anni per un incidente in elicottero. Era un grande tifoso del Milan e tutto il mondo rossonero si è stretto nel ricordo dell’eterno numero 24. Anche Davide Calabria, terzino classe 1996 del Milan, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una bellissima foto e scritto un bellissimo messaggio per ricordarlo: “Sei stato un idolo per noi ragazzi, un eroe per più generazioni, una fonte d’ispirazione per tutti. Ancora sono scioccato ed incredulo per ciò che è accaduto. Speravo un giorno di poterti incontrare, con le lacrime agli occhi, ci mancherai Kobe”.

