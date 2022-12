TOP VIDEO 2022 – Ibra in panchina stritola la testa di Lazetic

Zlatan Ibrahimovic, in questa prima parte di stagione, è stato un fattore in più nella panchina rossonera. Lo svedese, che morde il freno per tornare in campo, è stato un'arma in più, sia per il suo tifo, sia per i consigli. Non sempre è stato un compagno "ideale" per chi si sedeva affianco a lui. Infatti, in molte partite, Ibrahimovic ha spesso sfogato la sua ansia per la partita sui suoi compagni. Un caso specifico fu quello di Milan-Juventus.