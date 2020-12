‘Pioli in in fire’ diventa virale: adesso è anche su Wikipedia. La curiosità

‘Pioli is on fire’ anche su Wikipedia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle scorse settimane il coro ‘Pioli is on fire’ è diventato un vero e proprio tormentone. Per celebrare le ultime vittorie, i calciatori del Milan, durante il viaggio del ritorno in pullman, hanno inaugurato questo coro per cementare ancora di più un gruppo che sta dando soddisfazioni notevoli. Una cosa talmente virale da finire anche su Wikipedia, una delle pagine web di informazione più note in assoluto. Poco sotto il nome dell’allenatore rossonero proprio la dicitura ‘Pioli is on fire’ come una sorta di sommario. Una bravata che verrà subito cancellata o rimarrà nel tempo? Intanto ‘Pioli is on fire’…

