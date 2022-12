L’Inghilterra, il Canada e la laurea: i 25 anni di Tomori

Buon compleanno a Fikayo Tomori, il difensore rossonero compie oggi 25 anni. L'inglese è da poco arrivato a Milano, ma ha già conquistato il centro della difesa rossonera con le sue prestazioni. Insieme a Pierre Kalulu, ha formato la coppia decisiva per la conquista del diciannovesimo Scudetto rossonero. Anche in questa stagione, nonostante alti e bassi, è stato già decisivo in alcune partite molto importanti. Nelle prossime schede ecco tanti aneddoti e curiosità su Tomori.