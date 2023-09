I passi di danza, il Puskas Award e i Go Kart: auguri Giroud!

Tanti auguri ad Olivier Giroud. L'attaccante del Milan compie oggi, 30 settembre 2023, 37 anni. Dopo i primi passi mossi nel mondo del calcio con la maglia del Grenoble, ha trovato reale fortuna solamente a partire all'esperienza al Montpellier. In seguito al successo in Ligue 1 è stato portato in Inghilterra dall'Arsenal ed è successivamente passato al Chelsea. Dal 2021 è l'attaccante titolare del Diavolo. Ecco alcune curiosità che lo riguardano.