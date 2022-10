Duvan Zapata fermato dalla vigilanza in banca: “Questo non è posto per lei”

Disavventura tragicomica per Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta è stato fermato all'esterno della sua banca perchè non riconosciuto dalla vigilanza. L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' ha cercato di ricostruire l'accaduto attraverso il dialogo tra le parti in causa. "Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei, vada da un’altra parte". A quel punto, il colombiano ha dovuto chiarire la sua identità: "Sono Zapata, sono Zapata, fatemi entrare".