De Zerbi rischia, Gattuso vola. Gli altri ex Milan come vanno e chi è in rampa di lancio in panchina

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MILAN, GLI EX ALLENATORI: CHI E' PARTITO ALLA GRANDE

Siamo nel bel mezzo della prima pausa stagionale per le partite delle varie nazionali. È interessante in periodi come questi andare a curiosare e vedere anche come stanno andando alcuni ex Milan diventati allenatori. Iniziamo il nostro 'racconto' da quelli che hanno iniziato molto bene la stagione: come non partire da Gennaro Gattuso. L'ex mediano e allenatore del Milan era arrivato alla Lazio tra tanti dubbi legati anche alla debacle con la Nazionale italiana.

Dopo la pessima figura in Coppa Italia (0-2 contro il Mantova), i biancolcelesti non hanno ancora perso in Serie A: vittorie contro Bologna, Genoa, Udinese e Venezia, con il pareggio 2-2 contro il Milan. Gattuso si trova alla pausa in testa alla classifica con 13 punti. E chi l'avrebbe mai detto alla vigilia della stagione.

La grande partenza di Inzaghi a Palermo

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Tra gli ex rossoneri che sono partiti molto bene c'è sicuramente Filippo Inzaghi: l'ex attaccante e allenatore del Diavolo è alla sua seconda stagione alla guida delin Serie B e vuole riscattare la mancata promozione. I rosanero sono partiti alla grandissima: