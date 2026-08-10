Milan, nessuna bocciatura per Athekame e Cissè: ecco perché il prestito secco è la scelta giusta

Il Milan stringe per le cessioni di Athekame e Cissè in prestito secco. Scoppia il caso sui social, ma la scelta di Ruben Amorim è puramente tattica

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Settimana cruciale per il mercato del Milan: la dirigenza rossonera è al lavoro per cedere i calciatori che Amorim non ritiene parte del suo progetto. I primi due che dovrebbero uscire sono Zachary Athekame e Alphadjo Cissè: il primo viaggia verso il Lione di Fonseca, mentre sul secondo c'è il serio interesse del Torino di Abate.

Entrambe le operazioni dovrebbero chiudersi in prestito secco ed è una condizione molto importante. Ricordiamo che il Milan non è riuscito a riportare a casa Liberali dopo averlo ceduto senza troppi problemi la scorsa stagione. Dopo quell'errore il club non vuole perdere il controllo del cartellino dei suoi giovani promettenti e sia Athekame che Cissè lo sono assolutamente.

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Il caso social: i dubbi dei tifosi sulle cessioni dei giovani

Se andiamo a leggere le reazioni sui social di alcuni tifosi rossoneri ci si chiede perché il Milan rinuncia a due talenti del genere. La risposta è chiara: la scelta è di Ruben Amorim che ha deciso che i due ragazzi non sono ancora pronti per il suo calcio, nonostante il Milan giocherà 3 competizioni nella prossima stagione.
Il nodo cruciale di questa situazione è solo uno: piuttosto che far stare Athekame e Cissè una stagione in panchina è molto meglio un prestito in due squadre dove potrebbero giocare molto di più e con più continuità senza perdere ovviamente il controllo dei loro cartellini.

In questo modo, la prossima estate, club e calciatori potranno decidere come proseguire se insieme o meno, anche a seconda di come siano andate le stagioni di Athekame e Cissè.

Le ragioni tattiche dietro le scelte di Amorim

Sono scelte logiche dal momento in cui Amorim ha altre idee in testa per l'esterno destro di centrocampo e per i trequartisti dietro la prima punta nel suo 3-4-2-1.

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